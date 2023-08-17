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Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 20:06
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах
Фото: Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився плани захисників та окреслив ймовірні дії російських загарбників, також акцентував на потребі у снарядах та іншому озброєнні.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів".

Деталі: Крім того, воєначальники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

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Залужний подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. "Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора", - зазначив він.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силизброявійна
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