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Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте, планах и потребности ВСУ в снарядах

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 20:06
Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте, планах и потребности ВСУ в снарядах
Фото: Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился планами защитников и очертил вероятные действия российских захватчиков, также акцентировал на потребности в снарядах и другом вооружении.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов".

Детали: Кроме того, военачальники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

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Залужный поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. "Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - отметил он.

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Темы: ЗалужныйВооруженные силыоружиевойна
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