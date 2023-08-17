Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте, планах и потребности ВСУ в снарядах

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 20:06
Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте, планах и потребности ВСУ в снарядах
Фото: Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился планами защитников и очертил вероятные действия российских захватчиков, также акцентировал на потребности в снарядах и другом вооружении.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов".

Детали: Кроме того, военачальники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

Залужный поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. "Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - отметил он.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Залужный
Залужный договорился с партнерами сосредоточиться на дронах для Украины
Харлан похвасталась селфи с Залужным: сказал ей, что все будет хорошо
Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: