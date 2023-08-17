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Колишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 20:23
Колишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ
фото з місця затримання, джерело: сбу

У Київській області Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: У зловмисників СБУ вилучила "рекордні за останні роки" понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення наркотиків і майже 150 кг психотропної речовини мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

За даними слідства, організував злочинну групу колишній посадовець підрозділу поліції по боротьбі наркозлочинністю. До неї він залучив свого колишнього колегу, який допомагав підшуковувати осіб для перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку". Ще один учасник групи забезпечував "комунікацію".

 
фото ОГП

Підозрювані збували оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Вони отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській області. Там виготовляли промислові об’єми психотропних речовин, у тому числі мефедрон.

Організатора затримали, коли він намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Пізніше на Київщині затримали ще одного підозрюваного.

Прокуратура повідомила трьом злочинцям про підозру у контрабанді наркотиків, психотропів, їх аналогів чи прекурсорів (ч. 3 ст. 305 КК України).

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.

 
фото сбу

Теми: наркотикиКиївська областьполіція
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