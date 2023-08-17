Бывший полицейский организовал масштабный наркотрафик на Киевщине - СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: У злоумышленников СБУ изъяла "рекордные за последние годы" более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.

По данным следствия, организовал преступную группу бывший чиновник подразделения полиции по борьбе наркопреступностью. К ней он привлек своего бывшего коллегу, который помогал подыскивать лиц для перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку". Еще один участник группы обеспечивал "коммуникацию".

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фото ОГП

Подозреваемые сбывали оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. Они получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской области. Там изготавливали промышленные объемы психотропных веществ, в том числе мефедрон.

Организатора задержали, когда он пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Позже на Киевщине задержали еще одного подозреваемого.

Прокуратура сообщила трем преступникам о подозрении в контрабанде наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

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Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.