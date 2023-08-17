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Бывший полицейский организовал масштабный наркотрафик на Киевщине - СБУ

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 20:23
Бывший полицейский организовал масштабный наркотрафик на Киевщине - СБУ
фото с места задержания, источник: сбу

В Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: У злоумышленников СБУ изъяла "рекордные за последние годы" более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.

По данным следствия, организовал преступную группу бывший чиновник подразделения полиции по борьбе наркопреступностью. К ней он привлек своего бывшего коллегу, который помогал подыскивать лиц для перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку". Еще один участник группы обеспечивал "коммуникацию".

 
фото ОГП

Подозреваемые сбывали оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. Они получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской области. Там изготавливали промышленные объемы психотропных веществ, в том числе мефедрон.

Организатора задержали, когда он пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Позже на Киевщине задержали еще одного подозреваемого.

Прокуратура сообщила трем преступникам о подозрении в контрабанде наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

 
фото сбу

Темы: наркотикиКиевская областьполиция
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