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Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 21:01
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн
Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини Мартіна Єгера та Швеції Мартіна Оберга під час урочистої церемонії на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: У розмові з послом Німеччини Мартіном Єгером глава держави відзначив "важливість усебічної підтримки України з боку ФРН у відсічі російській агресії, що триває".

"Було високо оцінено реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Німеччини у травні поточного року", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також "наголосив на ролі ФРН у посиленні ППО України, зокрема шляхом надання систем IRIS-T, які виробляють у Німеччині, та Patriot" та "обговорив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку ФРН з урахуванням потреб українських захисників на лінії фронту".

"Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО", – йдеться в повідомленні.

У розмові з послом Швеції Мартіном Обергом Зеленський "високо оцінив дієву солідарність цієї країни з Україною", "подякував за ухвалення нещодавно урядом Швеції Стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови та реформ з Україною на 2023–2027 роки".

Глава держави також "висловив сподівання на підтримку з боку Швеції рішення про започаткування вже цього року переговорів про членство України в ЄС і подякував офіційному Стокгольму за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі".

"Ми надзвичайно вдячні Швеції, вашому суспільству. Ви справді багато допомагаєте Україні. Дякуємо за вже 13-й пакет оборонної допомоги для нашої країни", – заявив президент України.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у четвер, 20 липня, прийняв копії вірчих грамот у нового посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

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Теми: Зеленськийдипломатичні відносини
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