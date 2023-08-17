Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини Мартіна Єгера та Швеції Мартіна Оберга під час урочистої церемонії на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: У розмові з послом Німеччини Мартіном Єгером глава держави відзначив "важливість усебічної підтримки України з боку ФРН у відсічі російській агресії, що триває".

"Було високо оцінено реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Німеччини у травні поточного року", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також "наголосив на ролі ФРН у посиленні ППО України, зокрема шляхом надання систем IRIS-T, які виробляють у Німеччині, та Patriot" та "обговорив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку ФРН з урахуванням потреб українських захисників на лінії фронту".

"Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО", – йдеться в повідомленні.

У розмові з послом Швеції Мартіном Обергом Зеленський "високо оцінив дієву солідарність цієї країни з Україною", "подякував за ухвалення нещодавно урядом Швеції Стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови та реформ з Україною на 2023–2027 роки".

Глава держави також "висловив сподівання на підтримку з боку Швеції рішення про започаткування вже цього року переговорів про членство України в ЄС і подякував офіційному Стокгольму за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі".

"Ми надзвичайно вдячні Швеції, вашому суспільству. Ви справді багато допомагаєте Україні. Дякуємо за вже 13-й пакет оборонної допомоги для нашої країни", – заявив президент України.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у четвер, 20 липня, прийняв копії вірчих грамот у нового посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

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