Зеленский принял верительные грамоты от новых послов двух стран

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Германии Мартина Егера и Швеции Мартина Оберга во время торжественной церемонии на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента

Детали: В разговоре с послом Германии Мартином Егером глава государства отметил "важность всесторонней поддержки Украины со стороны ФРГ в отпоре российской агрессии, которая продолжается".

"Была высоко оценена реализация договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Германию в мае текущего года", – говорится в сообщении.

Зеленский также "отметил роль ФРГ в усилении ПВО Украины, в частности путем предоставления систем IRIS-T, которые производят в Германии, и Patriot" и "обсудил ключевые приоритеты по дальнейшей оборонной поддержке Украины со стороны ФРГ с учетом потребностей украинских защитников на линии фронта".

"Особое внимание было уделено вопросам объединения международных усилий вокруг Украинской формулы мира, интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", – говорится в сообщении.

В разговоре с послом Швеции Мартином Обергом Зеленский "высоко оценил действенную солидарность этой страны с Украиной", "поблагодарил за принятие недавно правительством Швеции Стратегии по сотрудничеству в сфере восстановления и реформ с Украиной на 2023-2027 годы".

Глава государства также "выразил надежду на поддержку со стороны Швеции решения о начале уже в этом году переговоров о членстве Украины в ЕС и поблагодарил официальный Стокгольм за присоединение к Совместной декларации G7 о поддержке Украины, заключенной в Вильнюсе".

"Мы чрезвычайно благодарны Швеции, вашему обществу. Вы действительно много помогаете Украине. Спасибо за уже 13-й пакет оборонной помощи для нашей страны", — заявил президент Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в четверг, 20 июля, принял копии верительных грамот у нового посла Германии в Украине Мартина Егера.

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