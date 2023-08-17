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Лукашенко визнав, що частина військ РФ вдерлася в Україну з Білорусі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 22:00
Лукашенко визнав, що частина військ РФ вдерлася в Україну з Білорусі
Олександр Лукашенко, фото: скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що на початку війни російські частини зайшли в Україну з території Білорусі, але своєї відповідальності за вторгнення росіян він не бачить.

Джерело: інтерв’ю Лукашенко Діані Панченко, колишній ведучій телеканалів кума президента РФ Віктора Медведчука

Пряма мова Лукашенка: "Да, з території Білорусі окремі частини (військ РФ – ред.) перетнули кордон України (24 лютого – ред.).

Деталі: За словами Лукашенка, російські частини знаходились у Білорусі у рамках планових навчань. "Це була наша черга, ми провели ці навчання Вони були масштабними. Ми бачили, яка ситуація складається навіть не на кордоні з Білоруссю. Ми бачили, що на Заході в нас коїться зі сторони Польщі, Литви, Латвії. Пам’ятаєте цю міграційну кризу", - розказав білоруський диктатор.

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"Закінчились навчання, російські війська почали виводити з території Білорусі, які були на навчаннях. Техніку вантажити, це були Східні регіони. Війська фактично з Далекого Сходу. Почали виходити, і 23, 24 лютого частина цих військ почали перетинати кордон України та Росії. І для вас було несподівано, і для всього світу. Хоча багато хто про це говорив, американці попереджали, що війна почнеться, мало хто вірив. Почали перетинати цей кордон. Чому? Задайте президенту своєму в Україні питання", - зазначив Лукашенко.

Лукашенко вважає, що до нього не може бути ніяких претензій, тому що це не стосувалось білоруських військ. "До мене претензій не можете пред’явити. Жодного білоруса з нашої армії там не було. Ми цей кордон не перетинали. А ось ви нас провокували", - підсумував білоруський диктатор.

Теми: ЛукашенковійнаУкраїнакордон
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