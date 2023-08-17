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Лукашенко признал, что часть войск РФ вторглась в Украину из Беларуси

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 22:00
Лукашенко признал, что часть войск РФ вторглась в Украину из Беларуси
Александр Лукашенко, фото: скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в начале войны российские части зашли в Украину с территории Беларуси, но своей ответственности за вторжение россиян он не видит.

Источник: интервью Лукашенко Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов кума президента РФ Виктора Медведчука

Прямая речь Лукашенко: "Да, с территории Беларуси отдельные части (войск РФ - ред.) пересекли границу Украины (24 февраля - ред.).

Детали: По словам Лукашенко, российские части находились в Беларуси в рамках плановых учений. "Это была наша очередь, мы провели эти учения Они были масштабными. Мы видели, какая ситуация складывается даже не на границе с Беларусью. Мы видели, что на Западе у нас происходит со стороны Польши, Литвы, Латвии. Помните этот миграционный кризис", - рассказал белорусский диктатор.

"Закончились учения, российские войска начали выводить с территории Беларуси, которые были на учениях. Технику грузить, это были Восточные регионы. Войска фактически с Дальнего Востока. Начали выходить, и 23, 24 февраля часть этих войск начали пересекать границу Украины и России. И для вас было неожиданно, и для всего мира. Хотя многие об этом говорили, американцы предупреждали, что война начнется, мало кто верил. Начали пересекать эту границу. Почему? Задайте президенту своему в Украине вопрос", - отметил Лукашенко.

Лукашенко считает, что к нему не может быть никаких претензий, потому что это не касалось белорусских войск. "Ко мне претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса из нашей армии там не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас провоцировали", - подытожил белорусский диктатор.

Темы: ЛукашенковойнаУкраинаграница
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