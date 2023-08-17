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Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 серпня 2023, 23:44
Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз".

Що було раніше:

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  • 9 червня посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи. Одна із них стосується запровадження законодавства щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі.
  • 27 липня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.

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Теми: ЗеленськийКСЄС
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