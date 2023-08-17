Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров - уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз".

Что предшествовало:

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9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.

Конституционного суда Украины на меритократической основе. 27 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.