Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 23:44
Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров - уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз".

Что предшествовало:

  • 9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.
  • 27 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.

Темы: ЗеленскийКСЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Две пусковые установки IRIS-T уже в Украине — Зеленский
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов двух стран
Зеленский провел совещание: готовят ПВО и энергетику к зиме, заслушал разведку
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: