Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
Четверг, 17 августа 2023, 23:44
Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров - уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз".
Что предшествовало:
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- 9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.
- 27 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.
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