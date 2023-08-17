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Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Станислав ПогориловЧетверг, 17 августа 2023, 23:44
Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров - уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз".

Что предшествовало:

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  • 9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.
  • 27 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.

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Темы: ЗеленскийКСЕС
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