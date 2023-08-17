Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров - уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз".

Что предшествовало: