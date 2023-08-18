РФ активізувала тактичну авіацію поблизу фронту
П'ятниця, 18 серпня 2023, 00:15
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські загарбники активізували тактичну авіацію на східному та південно-східному напрямках.
Джерело: повітряники у Telegram
Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів".
Деталі: Станом на 00:15 повітряну тривогу оголошеного у Запорізькій і Донецькій областях.
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