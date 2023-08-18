РФ активізувала тактичну авіацію поблизу фронту

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські загарбники активізували тактичну авіацію на східному та південно-східному напрямках.

Джерело: повітряники у Telegram

Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів".

Деталі: Станом на 00:15 повітряну тривогу оголошеного у Запорізькій і Донецькій областях.

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