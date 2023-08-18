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РФ активизировала тактическую авиацию вблизи фронта

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 00:15
РФ активизировала тактическую авиацию вблизи фронта
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские захватчики активизировали тактическую авиацию на восточном и юго-восточном направлениях.

Источник: воздушники в Telegram

Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов".

Детали: По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Донецкой областях.

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Темы: авиаРосcия
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