РФ активизировала тактическую авиацию вблизи фронта
Пятница, 18 августа 2023, 00:15
Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские захватчики активизировали тактическую авиацию на восточном и юго-восточном направлениях.
Источник: воздушники в Telegram
Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов".
Детали: По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Донецкой областях.
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