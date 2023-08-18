РФ активизировала тактическую авиацию вблизи фронта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские захватчики активизировали тактическую авиацию на восточном и юго-восточном направлениях.

Источник: воздушники в Telegram

Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов".

Детали: По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Донецкой областях.