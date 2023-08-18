У Росії заявили, що морський дрон намагався атакувати кораблі Чорноморського флоту

Міністерство оборони РФ стверджує, що ввечері 17 серпня український морський безпілотник намагався атакувати у Чорному морі російські кораблі, однак нібито був знищений.

Джерело: Міноборони Росії у Telegram

Дослівно: "Сьогодні (17 серпня – ред.) о 22:55 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати морським безекіпажним катером кораблі Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя".

Деталі: У російському Міноборони стверджують, що морський дрон не досягнув мети, його, згідно з заявою міністерства, знищили сторожовий корабль "Пытливый" і патрульний корабль "Василий Быков".