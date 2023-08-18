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В России заявили, что морской дрон пытался атаковать корабли Черноморского флота

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 00:32
В России заявили, что морской дрон пытался атаковать корабли Черноморского флота
Иллюстративное фото Минобороны РФ

Министерство обороны РФ утверждает, что вечером 17 августа украинский морской беспилотник пытался атаковать в Черном море российские корабли, однако якобы был уничтожен.

Источник: Минобороны России в Telegram

Дословно: "Сегодня (17 августа - ред.) в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км к юго-западу от Севастополя".

Детали: В российском Минобороны утверждают, что морской дрон не достиг цели, его, согласно заявлению министерства, уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".

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Темы: Черное морекораблиРосcиябеспилотники
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