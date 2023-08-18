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Запоріжжя попередили про ракетну небезпеку: можливі пуски С-300

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 01:23
Запоріжжя попередили про ракетну небезпеку: можливі пуски С-300
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Запоріжжя, ворог може запустити ракети С-300.

Джерело: Повітряні сили у Telegram, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram

Дослівно ПС: "Запоріжжя – ракетна небезпека!".

Деталі: Очільник ОВА уточнив, що можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку Запоріжжя і населених пунктів Запорізького району.

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Теми: Запоріжжяракетний удар
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