Запоріжжя попередили про ракетну небезпеку: можливі пуски С-300
П'ятниця, 18 серпня 2023, 01:23
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Запоріжжя, ворог може запустити ракети С-300.
Джерело: Повітряні сили у Telegram, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram
Дослівно ПС: "Запоріжжя – ракетна небезпека!".
Деталі: Очільник ОВА уточнив, що можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку Запоріжжя і населених пунктів Запорізького району.
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