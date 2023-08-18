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Запорожье предупредили о ракетной опасности: возможны пуски С-300

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 01:23
Запорожье предупредили о ракетной опасности: возможны пуски С-300
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Запорожья, враг может запустить ракеты С-300.

Источник: Воздушные силы в Telegram, председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Дословно ВС: "Запорожье – ракетная опасность!".

Детали: Глава ОВА уточнил, что возможны пуски ракет из ЗРК С-300 в направлении Запорожья и населенных пунктов Запорожского района.

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Темы: Запорожьеракетный удар
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