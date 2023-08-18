Запорожье предупредили о ракетной опасности: возможны пуски С-300
Пятница, 18 августа 2023, 01:23
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Запорожья, враг может запустить ракеты С-300.
Источник: Воздушные силы в Telegram, председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram
Дословно ВС: "Запорожье – ракетная опасность!".
Детали: Глава ОВА уточнил, что возможны пуски ракет из ЗРК С-300 в направлении Запорожья и населенных пунктов Запорожского района.
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