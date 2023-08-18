Російська влада заявила про збиття безпілотника над Бєлгородською областю
П'ятниця, 18 серпня 2023, 02:47
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "У Шебекинському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БПЛА над селом Нікольське".
Деталі: Російський губернатор додав, що попередньо постраждалих і руйнувань немає, а оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.
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