Російська влада заявила про збиття безпілотника над Бєлгородською областю

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Шебекинському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БПЛА над селом Нікольське".

Деталі: Російський губернатор додав, що попередньо постраждалих і руйнувань немає, а оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.

Реклама: