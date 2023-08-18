Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російська влада заявила про збиття безпілотника над Бєлгородською областю

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 02:47
Російська влада заявила про збиття безпілотника над Бєлгородською областю
ілюстративне фото Getty Images

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник.

Джерело: Гладков у Telegram 

Пряма мова: "У Шебекинському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БПЛА над селом Нікольське".

Деталі: Російський губернатор додав, що попередньо постраждалих і руйнувань немає, а оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
Захисники за добу знищили 460 окупантів
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника на Москву
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: