Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью
Пятница, 18 августа 2023, 02:47
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что вечером 17 августа над регионом был сбит беспилотник.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА над селом Никольское".
Детали: Российский губернатор добавил, что предварительно пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
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