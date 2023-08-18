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Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 02:47
Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью
иллюстративное фото Getty Images

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что вечером 17 августа над регионом был сбит беспилотник.

Источник: Гладков в Telegram 

Прямая речь: "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА над селом Никольское".

Детали: Российский губернатор добавил, что предварительно пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

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Темы: Росcиябеспилотники
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