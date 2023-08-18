Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 03:21
Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування
Ілюстративне фото ОВА

Протягом 17 серпня російські окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 138 вибухів, пошкоджено приватний будинок, домогосподарство, два магазини, нежитлові будівлі.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (55 вибухів). Внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж, баню, сарай, нежитлові будівлі, два магазини, автомобіль, газопровід.

По Свеській громаді здійснено гранатометний обстріл (4 вибухи).

У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (7 вибухів).

По Великописарівській громаді здійснено обстріли з мінометів (17 вибухів). Також зафіксовано 2 ворожі авіаудари некерованими ракетами НАР (12 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог вдарив з мінометів (9 вибухів).

По Білопільській громаді здійснено обстріли з міномету (14 вибухів) та протитанкової пушки (5 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ з безпілотників
Ворог за добу 21 раз гатив по Сумщині: є руйнування
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: