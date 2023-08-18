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Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 03:21
Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування
Ілюстративне фото ОВА

Протягом 17 серпня російські окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 138 вибухів, пошкоджено приватний будинок, домогосподарство, два магазини, нежитлові будівлі.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (55 вибухів). Внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж, баню, сарай, нежитлові будівлі, два магазини, автомобіль, газопровід.

По Свеській громаді здійснено гранатометний обстріл (4 вибухи).

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У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (7 вибухів).

По Великописарівській громаді здійснено обстріли з мінометів (17 вибухів). Також зафіксовано 2 ворожі авіаудари некерованими ракетами НАР (12 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог вдарив з мінометів (9 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

По Білопільській громаді здійснено обстріли з міномету (14 вибухів) та протитанкової пушки (5 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстріл
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