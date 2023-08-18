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Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 03:21
Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Иллюстративное фото ОВА

В течение 17 августа российские оккупанты совершили 23 обстрела Сумской области, зафиксировано 138 взрывов, повреждены частный дом, домохозяйство, два магазина, нежилые здания.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (55 взрывов). В результате артобстрелов повреждены частный дом, гараж, баня, сарай, нежилые здания, два магазина, автомобиль, газопровод.

По Свесской громаде осуществлен гранатометный обстрел (4 взрыва).

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В Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (7 взрывов).

По Великописаревской громаде осуществлены обстрелы из минометов (17 взрывов). Также зафиксировано 2 вражеских авиаудара неуправляемыми ракетами НАР (12 взрывов).

По Новослободской громаде враг ударил из минометов (9 взрывов).

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По Белопольской громаде осуществлены обстрелы из миномета (14 взрывов) и противотанковой пушки (5 взрывов). В результате минометного обстрела повреждено домохозяйство и линия электропередач.

Темы: Сумская областьобстрел
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