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Перемога настане, коли РФ повністю забереться з України – Держдеп США

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 03:49
Перемога настане, коли РФ повністю забереться з України – Держдеп США
ФОТО: GETTY IMAGES

У Державному департаменті США заявили, що перемогою України у війні буде виведення всіх російських військ з її території.

Джерело: заступник речника Держдепу США Ведант Пател, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України".

Деталі: За словами Патела, США підтримують зусилля для досягнення "справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною".

Він ще раз наголосив, що США і союзники продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

Теми: СШАУкраїнавійна
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