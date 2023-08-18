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Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 03:49
Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США
ФОТО: GETTY IMAGES

В Государственном департаменте США заявили, что победой Украины в войне будет вывод всех российских войск с ее территории.

Источник: заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Украинцы отмечают 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России. Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины".

Детали: По словам Патела, США поддерживают усилия для достижения "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

Он еще раз подчеркнул, что США и союзники продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в как можно более сильной позиции за столом переговоров, когда наступит время".

Темы: СШАУкраинавойна
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