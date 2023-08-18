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Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника на Москву

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 05:20
Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника на Москву
Дим після вибуху у Москві. Скріншот з відео Telegram-каналу "Shot"

Міністерство оборони Росії підтвердило, що вночі 18 серпня Москву атакував БПЛА, який нібито вдалося збити.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міноборони заявили, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви".

У міністерстві запевняють, що внаслідок падіння дрона жертв і загорянь немає.

Нагадаємо: Вночі 18 серпня БПЛА атакував Москву, вибух прогримів у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкоджено будівлю "Експоцентру".

Теми: Росіябезпілотники
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