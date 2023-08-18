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Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 05:20
Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву
Дым после взрыва в Москве. Скриншот из видео Telegram-канала "Shot"

Министерство обороны России подтвердило, что ночью 18 августа Москву атаковал БПЛА, который якобы удалось сбить.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны заявили, что беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и Московской области, однако "после воздействия на него средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы".

В министерстве уверяют, что в результате падения дрона жертв и возгораний нет.

Напомним: Ночью 18 августа БПЛА атаковал Москву, взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".

Темы: Росcиябеспилотники
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