Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву
Пятница, 18 августа 2023, 05:20
Министерство обороны России подтвердило, что ночью 18 августа Москву атаковал БПЛА, который якобы удалось сбить.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: В российском Минобороны заявили, что беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и Московской области, однако "после воздействия на него средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы".
В министерстве уверяют, что в результате падения дрона жертв и возгораний нет.
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Напомним: Ночью 18 августа БПЛА атаковал Москву, взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".
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