На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС

Російські загарбники вимагають від колаборантів на окупованих територіях Луганської області до 1 жовтня провести примусову роздачу паспорта РФ серед підлітків віком 14-18 років.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти незадоволені низькими темпами паспортизації на захоплених після 24 лютого 2022 року землях Луганщини і вимагають від гауляйтерів вирішити цю проблему.

Головному колаборанту регіону – Леоніду Пасічнику – поставлено завдання примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня".

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Деталі: За даними ЦНС, для контролю за процесом примусової паспортизації до регіону прибули "спостерігачі" з Москви.

"У кожен з захоплених районів буде направлена комісія, яка шукатиме підлітків. Для цього будуть залучені "волонтери" з кремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків", – розповіли у Спротиві.

Зазначається, що за паспорт РФ підліткам пропонують безкоштовний відпочинок, а також погрожують їхнім батькам скасуванням соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання.