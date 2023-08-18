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На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 06:16
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Российские захватчики требуют от коллаборационистов на оккупированных территориях Луганской области до 1 октября провести принудительную раздачу паспорта РФ среди подростков в возрасте 14-18 лет.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты недовольны низкими темпами паспортизации на захваченных после 24 февраля 2022 года землях Луганщины и требуют от гауляйтеров решить эту проблему.

Главному коллаборационисту региона – Леониду Пасечнику – поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября".

Детали: По данным ЦНС, для контроля за процессом принудительной паспортизации в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы.

"В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков. Для этого будут привлечены "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут осуществлять обход домов", – рассказали в Сопротивлении.

Отмечается, что за паспорт РФ подросткам предлагают бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отменой социальных выплат или недопущением ребенка к учебе.

Темы: паспорт РосcияЛуганская область
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