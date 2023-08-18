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Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 07:35
Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Для обговорення денуклеаризації Корейського півострова президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином без жодних попередніх умов.

Джерело: речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує Kyodo News

Деталі: Кірбі заявив, що влада Північної Кореї наразі не відповіла згодою на пропозицію зустрічі глав держав, однак "вона все ще на столі".

"Ми готові сідати і вести переговори без попередніх умов", – сказав він.

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Відповідну заяву Кірбі зробив напередодні тристороннього саміту лідерів США, Японії та Південної Кореї, головним пунктом порядку денного якого стане швидкий розвиток ядерного і ракетного потенціалу Північної Кореї.

При цьому він не уточнив, коли саме була зроблена пропозиція про зустріч.

Теми: СШАБайденПівнічна Корея
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