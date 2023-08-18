Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов
П'ятниця, 18 серпня 2023, 07:35
Для обговорення денуклеаризації Корейського півострова президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином без жодних попередніх умов.
Джерело: речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує Kyodo News
Деталі: Кірбі заявив, що влада Північної Кореї наразі не відповіла згодою на пропозицію зустрічі глав держав, однак "вона все ще на столі".
"Ми готові сідати і вести переговори без попередніх умов", – сказав він.
Відповідну заяву Кірбі зробив напередодні тристороннього саміту лідерів США, Японії та Південної Кореї, головним пунктом порядку денного якого стане швидкий розвиток ядерного і ракетного потенціалу Північної Кореї.
При цьому він не уточнив, коли саме була зроблена пропозиція про зустріч.