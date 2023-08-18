Байден готов встретиться с главой КНДР без предварительных условий

Для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Источник: представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует Kyodo News

Детали: Кирби заявил, что власти Северной Кореи пока не ответили согласием на предложение встречи глав государств, однако "оно все еще на столе".

"Мы готовы садиться и вести переговоры без предварительных условий", – сказал он.

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Соответствующее заявление Кирби сделал накануне трехстороннего саммита лидеров США, Японии и Южной Кореи, главным пунктом повестки дня которого станет быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

При этом он не уточнил, когда именно было сделано предложение о встрече.