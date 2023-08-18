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Захисники за добу знищили 460 окупантів

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 07:55
Захисники за добу знищили 460 окупантів
ВОЇНИ ЗСУ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Протягом 17 серпня Сили оборони знищили 460 загарбників, 24 артилерійські системи та 3 танки противника.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 4332 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 8410 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5193 (+24) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засобів ППО – 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
  • крилатих ракет – 1406 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 783 (+10).

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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