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Защитники за сутки уничтожили 460 оккупантов

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 07:55
Защитники за сутки уничтожили 460 оккупантов
ВОИНЫ ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 17 августа Силы обороны уничтожили 460 захватчиков, 24 артиллерийские системы и 3 танка противника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 256510 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 4332 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 8410 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 5193 (+24) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средств ПВО – 486 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
  • крылатых ракет – 1406 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17) ед,
  • специальной техники – 783 (+10).

Данные уточняются.

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