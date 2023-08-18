Защитники за сутки уничтожили 460 оккупантов
Пятница, 18 августа 2023, 07:55
В течение 17 августа Силы обороны уничтожили 460 захватчиков, 24 артиллерийские системы и 3 танка противника.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 256510 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 4332 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8410 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5193 (+24) ед,
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средств ПВО – 486 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
- крылатых ракет – 1406 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17) ед,
- специальной техники – 783 (+10).
Данные уточняются.