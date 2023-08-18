У Литві допускають закриття кордону з Росією

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Російською Федерацією.

Джерело: Білотайте в інтерв’ю LRT, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з Російською Федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові".

Деталі: Водночас Білотайте додала, що наразі важко сказати, чи буде кордон з РФ автоматично закритий у разі повного закриття кордону з Білоруссю.

"На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації", – заявила міністерка.

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