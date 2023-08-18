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У Литві допускають закриття кордону з Росією

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 08:10
У Литві допускають закриття кордону з Росією
АГНЕ БІЛОТАЙТЕ, ФОТО: DELFI

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Російською Федерацією.

Джерело: Білотайте в інтерв’ю LRT, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з Російською Федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові".

Деталі: Водночас Білотайте додала, що наразі важко сказати, чи буде кордон з РФ автоматично закритий у разі повного закриття кордону з Білоруссю.

"На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації", – заявила міністерка.

Передісторія:

  • Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.
  • Водночас керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 
  • Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

Теми: ЛитваРосіякордон
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