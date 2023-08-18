В Литве допускают закрытие границы с Россией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Российской Федерацией.

Источник: Билотайте в интервью LRT, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы".

Детали: В то же время Билотайте добавила, что пока трудно сказать, будет ли граница с РФ автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации", - заявила министр.

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