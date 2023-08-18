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В Литве допускают закрытие границы с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 08:10
В Литве допускают закрытие границы с Россией
АГНЕ БИЛОТАЙТЕ, ФОТО: DELFI

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Российской Федерацией.

Источник: Билотайте в интервью LRT, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы".

Детали: В то же время Билотайте добавила, что пока трудно сказать, будет ли граница с РФ автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с Беларусью.

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"На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации", - заявила министр.

Предыстория:

  • Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.
  • В то же время руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
  • Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

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Темы: ЛитваРосcияграница
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