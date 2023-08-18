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Повітряні сили прокоментували активність російських МіГів 17 серпня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 08:38
Повітряні сили прокоментували активність російських МіГів 17 серпня
скриншот

Повітряні сили зазначають, що зльоти ворожих МіГ-31К 17 серпня ймовірно були тренувальними і тактичними, однак ППО завжди має реагувати на загрозу застосування аеробалістичних ракет РФ.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі УП

Пряма мова: "Вчорашнього дня просто було більше зльотів, імовірно – тренувальних польотів. Авіація, зокрема льотний склад, потребує підтримання постійних льотних навичок. Це – зліт-посадка, вихід на рубіж пуску ракет і т.д. Такі тактичні прийоми, які застосовуються саме для цього типу літаків.

Навчання не гарантують, що не буде пуску Х-47 "Кинджал".

Деталі: Ігнат нагадав, що РФ неодноразово практикувала кількаразовий зліт винищувачів МіГ-31 за добу. За словами офіцера, модифікація "К" означає, що цей літак може нести аеробалістичну ракет "Кинджал" і в ППО має реагувати на випередження, тому завжди оголошується повітряна тривога по всій України.

При повній заправці бака такий літак може бути в повітрі до 1,5 годин. На зауваження УП, що остання повітряна тривога ввечері минулого дня тривала більше двох годин, Ігнат зазначив, що тоді був зліт пари МіГів – один за одним.

Нагадаємо: 17 серпня в Україні лунало 4 повітряні тривоги через зліт російських винищувачів.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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