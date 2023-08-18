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Воздушные силы прокомментировали активность российских МиГов 17 августа

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 08:38
Воздушные силы прокомментировали активность российских МиГов 17 августа
скриншот

Воздушные силы отмечают, что взлеты вражеских МиГ-31К 17 августа вероятно были тренировочными и тактическими, однако ПВО всегда должна реагировать на угрозу применения аэробаллистических ракет РФ.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Вчера просто было больше взлетов, вероятно - тренировочных полетов. Авиация, в частности летный состав, требует поддержания постоянных летных навыков. Это - взлет-посадка, выход на рубеж пуска ракет и т.д. Таковы тактические приемы, которые применяются именно для этого типа самолетов.

Учения не гарантируют, что не будет пуска Х-47 "Кинжал".

Детали: Игнат напомнил, что РФ неоднократно практиковала неоднократный взлет истребителей МиГ-31 за сутки. По словам офицера, модификация "К" означает, что этот самолет может нести аэробаллистическую ракет "Кинжал" и в ПВО должна реагировать на опережение, поэтому всегда объявляется воздушная тревога по всей Украине.

При полной заправке бака такой самолет может быть в воздухе до 1,5 часов. На замечание УП, что последняя воздушная тревога вечером прошлого дня длилась более двух часов, Игнат отметил, что тогда был взлет пары МиГов - один за другим.

Напомним: 17 августа в Украине звучало 4 воздушные тревоги из-за взлета российских истребителей.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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