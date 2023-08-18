Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка розповіла, як РФ створює свій інформпростір на ТОТ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 09:15
Британська розвідка розповіла, як РФ створює свій інформпростір на ТОТ

За словами британської розвідки, Росія хоче створити на захоплених територіях України власний інформаційний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 18 серпня

Деталі: Розвідка нагадує, як 15 серпня заступник голови Адміністрації президента РФ Сєргій Кирієнко приїхав у Донецьк, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Крім того, в окупованих регіонах знаходять роботу журналісти з РФ, додали у відомстві.

З 1 вересня в школах окупованих регіонів України, а також в російських навчальних закладах з'явиться новий підручник з історії Росії, де возвеличують агресію проти України, яку в РФ називають "спеціальною воєнною операцією". Також у цих підручниках Україну описують як ультратерористичну державу.

Дослівно: "Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності".

Нагадаємо: В попередньому огляді британська розвідка прогнозувала, що взимку РФ продовжить атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України.

А в огляді за 16 серпня йшлося, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: