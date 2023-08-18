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Британська розвідка розповіла, як РФ створює свій інформпростір на ТОТ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 09:15
Британська розвідка розповіла, як РФ створює свій інформпростір на ТОТ

За словами британської розвідки, Росія хоче створити на захоплених територіях України власний інформаційний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 18 серпня

Деталі: Розвідка нагадує, як 15 серпня заступник голови Адміністрації президента РФ Сєргій Кирієнко приїхав у Донецьк, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

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Крім того, в окупованих регіонах знаходять роботу журналісти з РФ, додали у відомстві.

З 1 вересня в школах окупованих регіонів України, а також в російських навчальних закладах з'явиться новий підручник з історії Росії, де возвеличують агресію проти України, яку в РФ називають "спеціальною воєнною операцією". Також у цих підручниках Україну описують як ультратерористичну державу.

Дослівно: "Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності".

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Нагадаємо: В попередньому огляді британська розвідка прогнозувала, що взимку РФ продовжить атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України.

А в огляді за 16 серпня йшлося, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

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