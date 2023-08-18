Британская разведка рассказала, как РФ создает свое информпространство на ВОТ

По словам британской разведки, Россия хочет создать на захваченных территориях Украины собственное информационное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 18 августа

Детали: Разведка напоминает, как 15 августа заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

В Запорожской области оккупационная администрация получила указания из России о введении новых стандартов аккредитации учебных заведений.

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Кроме того, в оккупированных регионах находят работу журналисты из РФ, добавили в ведомстве.

С 1 сентября в школах оккупированных регионов Украины, а также в российских учебных заведениях появится новый учебник по истории России, где превозносят агрессию против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией". Также в этих учебниках Украину описывают как ультратеррористическое государство.

Дословно: "Целью России является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности".

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Напомним: В предыдущем обзоре британская разведка прогнозировала, что зимой РФ снова будет атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины.

А в обзоре за 16 августа говорилось, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.