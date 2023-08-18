ВАКС зобов'язав депутата-хабарника перерахувати 2 мільйони на дрони для ЗСУ

Вищий антикорупційний суд визнав винним депутата Рівненської облради, який одержав хабар за оформлення інвалідності постраждалій внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Джерело: пресслужба ВАКС, САП та джерело УП

Деталі: Повідомляється, що 17 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради, який також обіймає посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення".

Суд визнав його винуватим в отриманні хабара.

За даними УП, йдеться про депутата Сергія Шевчука.

Йому призначено покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я строком 1 рік.

Окрім того, згідно з умовами угоди Шевчук зобов’язується перерахувати 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів з дня його проголошення, зазначають у ВАКС.

Що передувало: Депутат, який одночасно обіймав посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", обвинувачувався в тому, що просив та одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка мала супутні захворювання, 1,2 тис. дол. США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.