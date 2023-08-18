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ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 10:38
ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ
фото Шевчука из Facebook

Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Ровенского облсовета, который получил взятку за оформление инвалидности пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба ВАКС, САП и источник УП

Детали: Сообщается, что 17 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и депутатом Ровенского областного совета, который также занимает должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения".

Суд признал его виновным в получении взятки.

По данным УП, речь идет о депутате Сергее Шевчуке.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 68 тыс грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения сроком 1 год.

Кроме того, согласно условиям соглашения Шевчук обязуется перечислить 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения, отмечают в ВАКС.

Что предшествовало: Депутат, который одновременно занимал должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения", обвинялся в том, что просил и получил от гражданки со статусом лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, которая имела сопутствующие заболевания, 1,2 тыс. долл. за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзяткабеспилотники
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