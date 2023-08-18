Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 18 августа 2023, 10:38
ВАКС обязал депутата-взяточника перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ
фото Шевчука из Facebook

Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Ровенского облсовета, который получил взятку за оформление инвалидности пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба ВАКС, САП и источник УП

Детали: Сообщается, что 17 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и депутатом Ровенского областного совета, который также занимает должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения".

Суд признал его виновным в получении взятки.

По данным УП, речь идет о депутате Сергее Шевчуке.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 68 тыс грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения сроком 1 год.

Кроме того, согласно условиям соглашения Шевчук обязуется перечислить 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения, отмечают в ВАКС.

Что предшествовало: Депутат, который одновременно занимал должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения", обвинялся в том, что просил и получил от гражданки со статусом лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, которая имела сопутствующие заболевания, 1,2 тыс. долл. за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзяткабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены

Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом

Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью

УП, дополненоВсе, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели

ОбновленоРакетная атака на Киев: погибли два человека

Все новости...
Антикоррупционный суд
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
Компенсация за номер в отеле: суд отменил оправдательный приговор экс-нардепу "Оппоблока"
Последние новости
14:06
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
14:00
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
13:43
Глава "Центрэнерго" объяснил масштабные увольнения руководителей из компании
13:37
Украинские рынки кино и проката установили несколько новых рекордов: каких именно
13:08
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
13:06
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
13:05
"Болезнь легионеров" в Польше: число жертв возросло до 16
13:02
фотоВ Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
12:52
ОбновленоУЗ сообщала о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры в Житомирской области
12:46
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Все новости...
Реклама: