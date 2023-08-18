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ГУР просить українців в окупації передавати дані про "вибори" росіян

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 11:22
ГУР просить українців в окупації передавати дані про вибори росіян
ФОТО РИА НОВОСТИ

Українські розвідники просять жителів тимчасово окупованих територій передавати їм розвіддані напередодні фейкових "виборів", які росіяни планують провести у вересні. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. 

… Закликаємо громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів".

Деталі: Зокрема, ГУР цікавить така інформація:

  • про колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • про так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Розвідники повідомляють, що надана інформація сприятиме наближенню поразки окупантів та допоможе виявленню пунктів дислокації, адрес проживання військ, складів, місць зберігання та розміщення техніки, місць чергування ППО та ін.

Інформацію потрібно надсилати боту за посиланням

Дослівно ГУР: "Вдячні кожному і кожній, хто робить внесок у перемогу України та повернення усіх окупованих територій України".

Теми: розвідкаокупаціявибори
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