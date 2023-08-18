ГУР просит украинцев в оккупации передавать данные о "выборах" россиян

Украинские разведчики просят жителей временно оккупированных территорий передавать им разведданные накануне фейковых "выборов", которые россияне планируют провести в сентябре.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

... Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах".

Детали: В частности, ГУР интересует такая информация:

о коллаборационистах из числа местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;

свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Разведчики сообщают, что предоставленная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов и поможет выявлению пунктов дислокации, адресов проживания войск, складов, мест хранения и размещения техники, мест дежурства ПВО и др.

Информацию нужно присылать боту по ссылке.

Дословно ГУР: "Благодарны каждому и каждой, кто вносит вклад в победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий Украины".