Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР просит украинцев в оккупации передавать данные о "выборах" россиян

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 августа 2023, 11:22
ГУР просит украинцев в оккупации передавать данные о выборах россиян
ФОТО РИА НОВОСТИ

Украинские разведчики просят жителей временно оккупированных территорий передавать им разведданные накануне фейковых "выборов", которые россияне планируют провести в сентябре. 

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. 

... Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах".

Детали: В частности, ГУР интересует такая информация:

  • о коллаборационистах из числа местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
  • о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;
  • свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Разведчики сообщают, что предоставленная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов и поможет выявлению пунктов дислокации, адресов проживания войск, складов, мест хранения и размещения техники, мест дежурства ПВО и др.

Информацию нужно присылать боту по ссылке

Дословно ГУР: "Благодарны каждому и каждой, кто вносит вклад в победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий Украины".

Темы: разведкаоккупациявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены

Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом

Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью

УП, дополненоВсе, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели

Все новости...
разведка
В ГУР подтвердили, что Россия собирает "Шахеды": Это повод для усиления ПВО
Российский военный спланировал побег с фронта с награбленным - перехват ГУР
Это в России должны тревожиться перед Днем Независимости Украины, а не наоборот – представитель ГУР
Последние новости
14:53
фотоПришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
14:32
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
14:30
ЕС импортирует рекордный объем российского СПГ: больше всего – Бельгия и Испания
14:27
"Новая почта" увеличила чистую прибыль за первое полугодие почти в пять раз
14:25
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
14:14
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
14:06
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
14:00
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
13:43
Глава "Центрэнерго" объяснил масштабные увольнения руководителей из компании
13:37
Украинские рынки кино и проката установили несколько новых рекордов: каких именно
Все новости...
Реклама: