Військові майже рік будували маєток свого начальника, отримуючи зарплату з "фронту" – ДБР

На Одещині військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватний будинок, отримуючи за це зарплатню, як за виконання службових обов’язків.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: За інформацією слідства, з серпня минулого року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Збитки – понад 2 млн грн.

Заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.