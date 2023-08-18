Военные почти год строили дом своего начальника, получая зарплату с "фронта" – ГБР

В Одесской области военные по приказу заместителя командира батальона почти год строили его частный дом, получая за это зарплату, как за выполнение служебных обязанностей.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По информации следствия, с августа прошлого года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Убытки - более 2 млн грн.

Заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.