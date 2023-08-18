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Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Олена Рощіна, Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 серпня 2023, 13:20
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю
ФОТО З TELEGRAM ЮРІЯ МАЛАШКА

Російські військові завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Джерело: "Суспільне", карта повітряних тривог, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Деталі: О 12:20 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Запоріжжі пролунали вибухи.

В цей час у Запорізькій області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. О 12:43 – відбій тривоги по Запорізькій області. 

Оновлено: Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Удар по Запоріжжю 18.08.2023
Удар по Запоріжжю 18.08.2023
Фото з Телеграм Анатолія Куртєва

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. 

Незначні ушкодження отримали два заклади освіти. 

 
Наслідки удару по Запоріжжю
Фото з Телеграм Анатолія Куртєва

Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.

Інформація по постраждалим станом на 13:31 не надходила. Деталі уточнюються.

 
 

Цьому передувало: У ніч на 18 серпня російські війська вдарили по Комишувасі.

УП, оновлено
Теми: Запоріжжявибухвійнаракетний удар
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