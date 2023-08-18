Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Російські військові завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Джерело: "Суспільне", карта повітряних тривог, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Деталі: О 12:20 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Запоріжжі пролунали вибухи.

В цей час у Запорізькій області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. О 12:43 – відбій тривоги по Запорізькій області.

Оновлено: Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Удар по Запоріжжю 18.08.2023 Фото з Телеграм Анатолія Куртєва

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках.

Незначні ушкодження отримали два заклади освіти.

Наслідки удару по Запоріжжю Фото з Телеграм Анатолія Куртєва

Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.

Інформація по постраждалим станом на 13:31 не надходила. Деталі уточнюються.

Цьому передувало: У ніч на 18 серпня російські війська вдарили по Комишувасі.