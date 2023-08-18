Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Елена Рощина, Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 августа 2023, 13:20
Враг нанес ракетный удар по Запорожью
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЮРИЯ МАЛАШКО

Российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.

Источник: "Суспільне", Карта воздушных тревог, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Детали: В 12:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремели взрывы.

В это время в Запорожской области и ряде восточных областей была объявлена воздушная тревога. В 12:43 – отбой тревоги по Запорожской области.

Обновлено: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.

Удар по Запорожью 18.08.2023
Удар по Запорожью 18.08.2023
Фото из Телеграм Анатолия Куртева

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате удара по Запорожью от взрывной волны повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. 

Незначительные повреждения получили два учебных заведения.

Последствия удара по Запорожью
Последствия удара по Запорожью
Фото из Телеграм Анатолия Куртева

Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" проводят обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

Информация по пострадавшим по состоянию на 13:31 не поступала. Детали уточняются.

 
 

Этому предшествовало: В ночь на 18 августа российские войска ударили по Камышевахе.

УП, обновлено
Темы: Запорожьевзрыввойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
В России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан - развелка
Зеленский рассказал об "утренней сверке часов" и анонсировал новости
Из "Москва-Сити" экстренно эвакуировали людей: что случилось
Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: