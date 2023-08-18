Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.

Источник: "Суспільне", Карта воздушных тревог, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Детали: В 12:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремели взрывы.

В это время в Запорожской области и ряде восточных областей была объявлена воздушная тревога. В 12:43 – отбой тревоги по Запорожской области.

Обновлено: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.

Удар по Запорожью 18.08.2023 Фото из Телеграм Анатолия Куртева

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате удара по Запорожью от взрывной волны повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах.

Незначительные повреждения получили два учебных заведения.

Последствия удара по Запорожью Фото из Телеграм Анатолия Куртева

Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" проводят обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

Информация по пострадавшим по состоянию на 13:31 не поступала. Детали уточняются.

Этому предшествовало: В ночь на 18 августа российские войска ударили по Камышевахе.