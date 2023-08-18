Враг нанес ракетный удар по Запорожью
Российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.
Источник: "Суспільне", Карта воздушных тревог, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Детали: В 12:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремели взрывы.
В это время в Запорожской области и ряде восточных областей была объявлена воздушная тревога. В 12:43 – отбой тревоги по Запорожской области.
Обновлено: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате удара по Запорожью от взрывной волны повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах.
Незначительные повреждения получили два учебных заведения.
Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" проводят обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.
Информация по пострадавшим по состоянию на 13:31 не поступала. Детали уточняются.
Этому предшествовало: В ночь на 18 августа российские войска ударили по Камышевахе.