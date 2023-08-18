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Зеленський розповів про "ранкову звірку годинників" і анонсував новини

Ірина БалачукП'ятниця, 18 серпня 2023, 12:40
Зеленський розповів про ранкову звірку годинників і анонсував новини
Володимир Зеленський. Фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденну ранкову зустріч з різними відомствами і анонсував "новини" щодо техніки від партнерів, подій на фронті та інспекції військово-лікарських комісій.  

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро".

Деталі: Він додав, що також говорили про ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії і результати застосування дронів.

Крім того, президенту доповіли про перебіг "всеохоплюючої інспекції" ВЛК, роботу СБУ щодо воєнкомів і колаборантів. Зеленський заявив, що є "хороші результати". 

Окремо президент заслухав закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань і зазначив, що  робота на цьому напрямку триває.

Теми: ЗеленськийСБУрозвідка
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