Зеленський розповів про "ранкову звірку годинників" і анонсував новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденну ранкову зустріч з різними відомствами і анонсував "новини" щодо техніки від партнерів, подій на фронті та інспекції військово-лікарських комісій.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро".

Деталі: Він додав, що також говорили про ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії і результати застосування дронів.

Крім того, президенту доповіли про перебіг "всеохоплюючої інспекції" ВЛК, роботу СБУ щодо воєнкомів і колаборантів. Зеленський заявив, що є "хороші результати".



Окремо президент заслухав закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань і зазначив, що робота на цьому напрямку триває.