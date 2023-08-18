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Зеленский рассказал об "утренней сверке часов" и анонсировал новости

Ирина БалачукПятница, 18 августа 2023, 12:40
Зеленский рассказал об утренней сверке часов и анонсировал новости
Владимир Зеленский. Фото из Facebook

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневную утреннюю встречу с различными ведомствами и анонсировал "новости" относительно техники от партнеров, событий на фронте и инспекции военно-врачебных комиссий. 

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро".

Детали: Он добавил, что также говорили о ситуации на фронте, оборонительных и наступательных действиях и результатах применения дронов.

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Кроме того, президенту доложили о ходе "всеобъемлющей инспекции" ВЛК, работе СБУ по военкомам и коллаборационистам. Зеленский заявил, что есть "хорошие результаты".

Отдельно президент заслушал закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам и отметил, что работа на этом направлении продолжается.

Темы: ЗеленскийСБУразведка
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