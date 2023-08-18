У Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч громадян – розвідка

У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, щомісяця у її межах залучають близько 20 тисяч осіб, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова Юсова: "Щодня і щомісяця ці (мобілізаційні) заходи тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються".

Деталі: Він нагадав, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін заявив про 45 тисяч москвичів на фронті, хоча перед цим озвучувалась цифра у 35 тисяч. "Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. В різний спосіб, різними методами, але ця кампанія триває", - наголосив Юсов.

Представник ГУР вказав, що йдеться саме про примусову мобілізацію, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.

"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну", - зазначив він.