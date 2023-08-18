Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч громадян – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 13:06
У Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч громадян – розвідка
Фото: Getty Images

У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, щомісяця у її межах залучають близько 20 тисяч осіб, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова Юсова: "Щодня і щомісяця ці (мобілізаційні) заходи тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються".

Деталі: Він нагадав, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін заявив про 45 тисяч москвичів на фронті, хоча перед цим озвучувалась цифра у 35 тисяч.  "Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. В різний спосіб, різними методами, але ця кампанія триває", - наголосив Юсов.

Представник ГУР вказав, що йдеться саме про примусову мобілізацію, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.

"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну", - зазначив він.

Теми: Росіямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСупутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

фотоПрийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина

фотоУ Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових

Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина

Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом

Усі новини...
Росія
Виїзд українців із окупації активізувався, зокрема через піший перехід на Сумщині – Верещук
В "Інтерпайпі" Пінчука натякають, що дочірня компанія в РФ може працювати без їхнього відома
У порту Новоросійська велика пожежа: палає вантажний термінал
Останні новини
16:43
Суд заборонив НАЗЯВО виносити рішення щодо плагіату у роботах в.о. ректорки Вінницького медуніверситету
16:39
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
16:35
фотоНа Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
16:34
Прибуток "Газпрому" в першому півріччі впав у вісім разів
16:31
Філатов про резонансну стрілянину в Дніпрі: Цілковито на боці патрульних
16:30
В "Ашані" оцінили збитки, завдані уламками російської ракети магазину в Києві
16:27
фотоУ центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
16:25
Макрон прийняв Кулебу у Франції: говорили про підтримку і "формулу миру"
16:20
"Барбі" стала найкасовішим фільмом в історії Warner Bros., обійшовши фільм про Гаррі Поттера
16:08
фотоСупутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Усі новини...
Реклама: