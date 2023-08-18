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В России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан - развелка

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 13:06
В России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан - развелка
Фото: Getty Images

В России продолжается полноценная мобилизационная кампания, ежемесячно в ее рамках привлекают около 20 тысяч человек, при этом детей чиновников и олигархов она не затрагивает.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь Юсова: "Ежедневно и ежемесячно эти (мобилизационные) мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются".

Детали: Он напомнил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 45 тысячах москвичей на фронте, хотя перед этим озвучивалась цифра в 35 тысяч.  "Это означает, что мэр признался, что за несколько месяцев только 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными методами, но эта кампания продолжается", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР указал, что речь идет именно о принудительной мобилизации, в то же время детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил российский паспорт.

"Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну", - отметил он.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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