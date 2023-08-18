Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан - развелка

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 13:06
В России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан - развелка
Фото: Getty Images

В России продолжается полноценная мобилизационная кампания, ежемесячно в ее рамках привлекают около 20 тысяч человек, при этом детей чиновников и олигархов она не затрагивает.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь Юсова: "Ежедневно и ежемесячно эти (мобилизационные) мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются".

Детали: Он напомнил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 45 тысячах москвичей на фронте, хотя перед этим озвучивалась цифра в 35 тысяч.  "Это означает, что мэр признался, что за несколько месяцев только 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными методами, но эта кампания продолжается", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР указал, что речь идет именно о принудительной мобилизации, в то же время детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил российский паспорт.

"Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну", - отметил он.

Темы: Росcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Выезд украинцев из оккупации активизировался, в частности через пеший переход в Сумской области – Верещук
В "Интерпайпе" Пинчука намекают, что дочерняя компания в РФ может работать без их ведома
В порту Новороссийска крупный пожар: пылает грузовой терминал
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: