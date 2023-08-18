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У Києві запровадили тепловий режим

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 серпня 2023, 13:28
У Києві запровадили тепловий режим
Фото: Getty Images

Поліція запровадила на території Києва так званий тепловий режим, який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту.

Джерело: пресслужба Патрульної поліції

Дослівно: "Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом".

Деталі: Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Поліціянти нагадали, що головна мета запровадження теплового режиму — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Теми: Київпогода
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