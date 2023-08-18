У Києві запровадили тепловий режим
П'ятниця, 18 серпня 2023, 13:28
Поліція запровадила на території Києва так званий тепловий режим, який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту.
Джерело: пресслужба Патрульної поліції
Дослівно: "Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом".
Деталі: Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.
Поліціянти нагадали, що головна мета запровадження теплового режиму — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.