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В Киеве ввели тепловой режим

Станислав ПогориловПятница, 18 августа 2023, 13:28
В Киеве ввели тепловой режим
Фото: Getty Images

Полиция ввела на территории Киева так называемый тепловой режим, который предусматривает ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта.

Источник: пресс-служба Патрульной полиции

Дословно: "Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу".

Детали: Время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

Полицейские напомнили, что главная цель введения теплового режима - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Темы: Киевпогода
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