В Киеве ввели тепловой режим
Пятница, 18 августа 2023, 13:28
Полиция ввела на территории Киева так называемый тепловой режим, который предусматривает ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта.
Источник: пресс-служба Патрульной полиции
Дословно: "Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу".
Детали: Время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.
Полицейские напомнили, что главная цель введения теплового режима - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.